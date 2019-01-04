ليبيا: ترحيل 1047 مهاجرا غير شرعي العام الماضي

انسامد - 4 يناير/ كانون الثاني - أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات الليبية المقدم رمزي رمضان الحاسي، اليوم الجمعة، ترحيل 1047 مهاجرا إلى بلدانهم طواعية خلال العام الماضي، بينهم 112 مصابًا بأمراض كالإيدز والوباء الكبدي والسل والملاريا والزهري.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الحاسي قوله إن عدد المهاجرين قد وصل إلى 2507 مهاجر غير شرعي عام 2018، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين كانوا من مصر وسوريا والسودان وبنغلاديش بالإضافة إلى جنسيات أفريقية مختلفة.



وأشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية فرع شحات قد قام بإحصاء عدد المهاجرين غير الشرعيين لعام 2018، منوها أن العدد الكلي وصل إلى 2507 من بينهم أطفال ونساء ورجال من مصر وسوريا والسودان وبنغلاديش ودول أفريقية مختلفة.



وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات أن هناك عدد من مهاجرين غير الشرعيين عليهم قضايا جنائية وعددهم 83 مهاجر ومن بين هذه القضايا النصب والاحتيال والسرقة بالإكراه وعمليات التزوير، موضحا بأن المفرج عنهم بسبب استيفاء الإجراءات كان عددهم 1241 مهاجر.



