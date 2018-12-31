انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة:جبهة التحرير الوطني تفوز

أنسامد - 31 ديسمبر /كانون الأول / - أفرزت النتائج الأولية التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أمس السبت عبر 48 ولاية, فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ 29 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 11 مقعدا.



وفي انتظار الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية من طرف المجلس الدستوري, فإن النتائج المعلن عنها من طرف التشكيلات السياسية كشفت عن فوز المترشحين الأحرار بأربعة مقاعد فيما حاز حزبا جبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل على مقعدين لكل منهما.



وعلى ضوء هذه النتائج, فقد تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الظفر بـ 55 مقعدا في مجلس الأمة, وذلك "للمرة الأولى في تاريخ الحزب" -حسب المنسق العام لهيئة التسيير معاذ بوشارب- الذي أكد في أول تصريح له بعد عملية الفرز, أن "الحزب حقق انتصارا كاسحا في 29 ولاية والفضل في ذلك يعود للمناضلين الذين يؤمنون بقيم جبهة التحرير الوطني ولمناضلي تشكيلات سياسية أخرى آثروا دعم مناضلي الحزب برغم الإغراءات التي كانت تدور في الساحة".



