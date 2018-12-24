مصر ترحل 24 سودانيا إلى الخرطوم قبل الهجرة إلى إيطاليا

انسامد - 24 ديسمبر - كانون اول - قامت سلطات مطار القاهرة مساء الأحد بترحيل 24 مواطنا سودانيا إلى الخرطوم كان قد تم القبض عليهم الأسبوع الماضى قبل تسللهم عبر الحدود الغربية لمصر لدخول ليبيا والتسلل عبر شواطىء البحر المتوسط إلى إيطاليا .



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : وصل المرحلون فى مأمورية أمنية قادمة من مديرية الأمن بمحافظة مرسى مطروح وتبين من التحقيق معهم أنهم كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الغربية لمصر والتسلل إلى ليبيا ومواصلة هجرتهم غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا وتم إصدار وثائق سفر لبعض المرحلين بالتنسيق مع السفارة السودانية لدى مصر وترحيلهم على رحلة طيران متوجهة إلى الخرطوم .



