ليبيا:مهرجان غات السياحي الدولي ينطلق الخميس القادم

انسامد - 20 ديسمبر - كانون اول - نطلق يوم الخميس القادم فعاليات الدورة 24 لمهرجان غات السياحي الدولي، الذي تنظمة الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع المجلس البلدي غات تحت شعار ( بالأصالة والتراث نمد الأيادي) . وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان "سالم التهامي " أن هذه الدورة تستمر على مدى ثلاثة أيام، وستشهد تنظيم برامج ثقافية، ومحاضرات حول التاريخ الليبي ومشروع أطلس ليبيا السياحي، يلقيها نخبة من الأساتذة والخبراء المختصين .. بالاضافة ألى إحياء أمسيات فنية وبرامج سياحية متنوعة، وتنظيم معارض تراثية، وعروض لوحات حية تجسد مظاهر الحياة السائدة في غات خلال المراحل التاريخية المتعاقبة . وأضاف التهامي أن المهرجان سيقام داخل فضاءات مدن غات القديمة، والبركت والفيوت، وسيتم تنظيم سباقات للمهاري، وعروض الفن التارقي الأصيل.



وأوضح أن اللجنة المنظمة تسعى بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الليبية لإضافة رحلات جوية تربط بين مدينتي طرابلس وغات لتهيئة الظروف الملائمة للزوار ورواد الموعد السياحي المهم على خريطة المناشط السياحية في ليبيا. الصورة : اثار رومانية من مدينة لبدة علي بعد130 كم الي الشرق من العاصمة الليبية طرابلس