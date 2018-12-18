البنك المركزي يبحث إعادةفروع للبنوك الأجنبية في مصر

انسامد - 18 ديسمبر - كانون اول - يبحث مجلس إدارة البنك المركزي المصري الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.



وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.



وأضاف أن هناك طلبات مقدمه من بنوك دولية تسعى للعمل في السوق المصرية، معتبرا أن هذه الخطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، خاصة لما تتسم به البنوك الدولية من علاقات كبيرة مع كبريات الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين.



