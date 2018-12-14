تونس: السبسي يلتقي وزير الخارجية الأردني

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم / الجمعة / بقصر قرطاج، أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة التفكير والتشاور السياسي بين البلدين.



ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، أثنى السبسي على العلاقات التاريخية المتينة والمتميزة بين تونس والأردن، مؤكدا ضرورة تكثيف اللقاءات والمشاورات الثنائية لخدمة علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري.



كما بحث الجانبان التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما في ضوء احتضان تونس للدورة العادية الثلاثين للقمة العربية خلال شهر مارس القادم.



وأعرب الرئيس التونسي عن تطلعه لاستقبال الملك عبد الله الثاني ملك الاردن قريبا في تونس تلبية للدعوة الموجهة إليه وكذلك مشاركته في أعمال القمة العربية بتونس.



كما عبّر عن بالغ ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الأخوية بين البلدين وما يميزها من انسجام وتفاهم ورغبة صادقة في الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، معتبرا أنّ زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني من شأنها أن تشكّل لبنة جديدة لإعطاء الدفع المنشود للعلاقات الثنائية بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.



وأكد السبسي أن التطورات السريعة التي يشهدها العالم اليوم تقتضي مزيدا من التضامن والتعاون بين الدول العربية لمجابهة مختلف التحديات التي تعيشها المنطقة.



من جانبه، أكد أيمن الصفدي تطلع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لزيارة تونس وحرصه على تعزيز مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين ومواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ونوّه وزير الخارجية الأردني بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية، مؤكدا استعداد بلاده وحرصها على تطوير مختلف مجالات التعاون مع تونس.



وأشاد بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس واعتبرها نموذجا ناجحا في العالم.



الصورة: الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي