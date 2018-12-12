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كونتي :هشاشة الوضع ليبيا ينذر بزيادة تدفق المهاجرين
    انسامد - 12 ديسمبر - كانون اول - حذر رئيس الحكومة الإيطالية ، جوزيبّي كونتي ، من أن تؤدي ما أسماها " هشاشة " الوضع في ليبيا إلى زيادة تدفقات الهجرة.

    وأوضح كونتي -في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي أن تقلص تدفقات قوارب الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط هي نتيجة ينبغي الحفاظ عليها، لافتا إلى أنه لا يمكن المغالاة في تقدير قيمتها أيضا .

    ولفت رئيس الوزراء الإيطالي خلال الجلسة إلى ما أسماها " قاعدة الأواني المستطرقة" التي تشهد اليوم تدفقا أكبر على طريق وسط البحر المتوسط ، و"هشاشة " الوضع الليبي والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة
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