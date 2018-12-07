المغرب تفكك خلية إرهابية في مدينة بني ملال

أنسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الجمعة تفكيك خلية إرهابية، مكونه من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال، وذلك وفقا لوكالة الانباء المغربية.



وأوضحت الداخلية المغربية في بيان لها أنه تم تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، يشتبه في موالاتهم لـ"داعش"، وفي الإعداد لهجمات إرهابية بالمملكة.



وأوضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط أجهزة الكترونية وكتب ومنشورات تمجد الفكر المتطرف ل"داعش" وتحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء.



وأشار إلى أن البحث الأولي أكد أن أفراد الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم الإرهابية وتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم المتشدد، وهو ما يعد خطرا على الأمن العام وسلامة المواطنين.



وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العا