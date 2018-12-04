بحث عمل المنظمات الدولية المعنية بالهجرة غير الشرعية بليبيا

انسامد - 4 ديسمبر - كانون اول - عقد بفندق المهاري بطرابلس إجتماعا لمناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة خلال العام المقبل 2019 بليبيا.



وحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان, ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية, ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا,وسفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا, وممثل عن الإتحاد الأفريقي, والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا, ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية, والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا والمعنية بملف الهجرة غير الشرعية ومدراء الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية, ورئيس قسم المنظمات بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الهجرة. ناقش الإجتماع وضع إستراتيجية عمل للمنظمات المعنية بملف الهجرة لسنة 2019م, وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء وإيجاد حلول جذرية لتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة الليبية, والعمل على إقامة التنمية المستدامة في الدول المصدرة للمهاجرين وذلك للحد منها. وأكد الوكيل على ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة لكي تلائم الظروف الإنسانية للمهاجرين وضرورة تأهيل وصيانة نقاط الإنزال في البحر ووضع آلية لتوزيع المأونات التي تقدمها لمراكز الإيواء والعمل على إيجاد الحلول لإنتشال الجثث من البحر والصحراء والعمل على قبرها. كما دعا الوكيل ايضا المنظمات الدولية العاملة في ليبيا لضرورة التسجيل في وزارة الخارجية الليبية, وذلك من أجل تنظيم عمل هذه المنظمات ليتسنى لكل منهم العمل حسب إختصاصه. وفي ختام الإجتماع شدد الوكيل إن عقد مثل هذه الإجتماعات التي تهدف الى تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء والحد من معاناتهم