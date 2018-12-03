وصول قادة ووزراء دفاع وإنتاج حربى فى عدةدول لحضور معرض ايدكس

انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - إستقبل مطار القاهرة عددا من قادة ووزراء دفاع وإنتاج حربى فى عدة دول قادمين من بلادهم فى زيارة لمصر يشاركون خلالها فى فعاليات معرض ايدكس 2018 والذى يبدأ غدا الإثنين ولمدة 4 أيام ..



صرحت مصادر مطلعة تابعة للمعرض تشارك فى إستقبال الوفود المشاركة بمطار القاهرة : تعقد الفعاليات برعاية الرئيس " عبدالفتاح السيسى " ويشارك فى المعرض 41 دولة و316 شركة عالمية، ووفود مشاركة من 56 دولة، ويقدر عدد المشاركين في المعرض من الخارج 10 آلاف زائر، وذلك يؤكد على أن معرض إيدكس عملاق وأن مكانة مصر كبيرة على مستوى العالم حيث تم إرسال دعوات إلى 151 شخصية من كبار الشخصيات العسكرية في العالم من 52 دولة وبعثت اللجنة المتظمة للمعرض 24 دعوة لـ وزراء الإنتاج الحربي".



يُذكر أن المعرض سيمتد في الفترة من 3-5 ديسمبر، بمشاركة شركة «كلاريون» العالمية للدفاع والأمن، بجانب كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستويين؛ الإقليمي والدولي، كأول حدَث من نوعه في مصر وإفريقيا.



يضُم المعرض، المكون من 3 صالات عرض كبيرة، أكثر من 316 شركة عارضة، تمثل 41 دولة، بالإضافة إلى أجنحة دولية تمثل 21 دولة حول العالم، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التي تدعم التسليح ضد هذه الظاهرة، ومن المتوقّع حضور أكثر من 10 آلاف من كبار العسكريين والممثلين الصناعيين، على مدار أيام المعرض وعن المعرض وأهميته ومدى استفادة مصر من إنشاء مثل تلك المعارض.



وعن الشركات المُشاركة في المعرض، ستُشارك الولايات المتحدة الأمريكية بـ42 شركة، وفرنسا ممثلة بـ37 شركة والصين ممثلة بـ28 شركة، فضلاً عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان، وفقًا لتصريحات اللواء طارق زغلول، رئيس التسليح للقوات المسلحة .



