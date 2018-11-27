إيطاليا تقدم مساعدات لليبيا بقيمة 3 مليون يورو

أنسامد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلنت السفارة الايطالية في ليبيا تخصيص مساعدات بقيمة 3 مليون يورو لدعم المؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية.



وقالت السفارة الايطالية في تغريدة لها في صفحتها على موقع "تويتر" : تستمر ايطاليا في وقوفها إلى جانب الشعب الليبي حيث خصصت مؤخرا قيمة للطوارئ لتوفير الدعم في المناطق الأكثر احتياجاً"، مضيفة أنه تم تخصيص "2 مليون يورو إلى برنامج الأغذية العالمي لضمان وصول الأغذية للفئة الأكثر استضعافاً".



وأوضافت السفارة أن ايطاليا ركزت "على مناطق أخرى بحاجة إلى تدخلات إنسانية"، موضحة أنه تم تخصيص 500 الف يورو إلى الصليب الأحمر لتحسين الخدمات الأولية وتوفير الأدوية لمناطق الجفرة، وادي الشاطئ ومرزق.



وتابعت "500 ألف يورو إلى منظمة الصحة العالمية لتحسين مرافق المياة والمعدات الطبية لصالح 12 مركز طبي في بنغازي ومصراتة وسبها وطرابلس".



