فرونتكس: تراجع أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط

انسامد - 15 نوفمبر - تشرين الثاني - أكد أحدث تقرير نشرته وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس تراجع أعداد المهاجرين بنسبة 31% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها عام 2017.



وأوضحت فرونتكس في تقريرها أن حوالي 60% من القادمين إلى أوروبا هذا العام سلكوا طريق غرب المتوسط.



أما بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى إيطاليا فقد انخفضت أعدادهم بنسبة 87% عن أكتوبر 2017.



فرونتكس ، واسمها الرسمي "الوكالة الاوروبية لادارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي") هي وكالة تابعة للاتحاد الاورپي تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول أعضاء الاتحاد. وهي مسؤولة عن تنسيق أنشطة قوات حرس الحدود الوطنية لضمان تأمين حدود الاتحاد الاوروپي مع الدول غير الأعضاء. مقرها الرئيسي في وارسو، پولندا. والدور الرئيسي لفرونتكس هو حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي من الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وكذلك تسلل العناصر الارهابية المحتملة إلى اوروبا.



فرونتكس تأسست حسب تنظيمات المجلس الاوروبي وقد بدأت الوكالة في العمل في 3 أكتوبر 2005 وكانت أول وكالة في الاتحاد الاوروبي تتخذ مقراً في الدول الأعضاء الجدد منذ 2004.



مهمة فرونتكس هي مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروپي على تطبيق قواعد الاتحاد الاوروبي حول السيطرة على الحدود الخارجية ولتنسيق التعاون العملياتي بين الدول الأعضاء في مجال ادارة الحدود الخارجية. وبينما تظل واجب كل دولة عضو أن تسيطر على حدودها، فإن الوكالة مخولة بوظيفة تأمين أن كل الدول الأعضاء تقوم بواجبهاتها بنفس المستوى العالي من الكفاءة. فالمهام الرئيسية للوكالة، حسب تنظيمات المجلس الأوروبي .



