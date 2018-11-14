الأمم المتحدة:الأمن الغذائي في ليبيا لايزال يمثل تحديا

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين الثاني - أكدت الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي في ليبيا لا يزال يمثل تحديا، وذلك بسبب النزوح المطول، إضافة إلى تعطل الأسواق وانخفاض إنتاج السلع الغذائية في البلاد.



وقال هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة - في تصريح اليوم ، تزامنا مع استضافة إيطاليا اجتماعا وزاريا لدعم عملية الاستقرار في ليبيا - إن ما يقرب من 60% من السكان الليبيين نازحون داخليا، إضافة إلى أن حوالي 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين كان عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي قد بلغ نهاية العام الماضي حوالي 630 ألف شخص.



وأشار المتحدث إلى أن برنامج الغذاء العالمي لديه عمليات محدودة داخل ليبيا، ويعمل مع شركاء محليين، منوها بأن البرنامج الأممي استهدف في العام الجاري عددا محدودا من المحتاجين بلغ 175 ألف شخص؛ للحصول على المساعدات الغذائية، لكنه وصل بمساعداته حتى الآن إلى حوالي 84 ألفا و674 شخصا فقط.



وأوضح أن البرنامج يتعاون مع مفوضية شئون اللاجئين لتوفير الغذاء للمهاجرين في مراكز الاحتجاز بطرابلس، لافتا إلى أن القتال المتجدد في طرابلس أدى إلى موجة جديدة من النزوح، إضافة إلى محدودية الوصول إلى الموانئ وإغلاق الطرق ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل هائل.



