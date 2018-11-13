من هم المتغيبون الدوليون عن مؤتمر باليرمو؟

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين الثاني - تغيب قادة الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا عن أعمال مؤتمر باليرمو الدولي بشأن الأزمة الليبية الذي انطلق في وقت سابق اليوم.



ووفق موقع «روسيا اليوم»، فإن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى يأمل في أن يشارك في هذه القمة التي تجري يومي 12 و13 نوفمبر «قادة من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».



لكن موقع «دويتشه فيله»، أفاد بأن باريس سيمثلها في هذا المؤتمر الدولي وزير الخارجية إيف لو دريان، فيما من المقرر أن يمثل الحكومة الألمانية وزير دولة بوزارة الخارجية، هو نيلز أنين.



من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي، إن مؤتمر قمّة باليرمو لأجل ليبيا يحظى بدعم قادة دوليين، وليس مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية، مضيفًا في مقابلة مع جريدة (لا ستامبا) الإيطالية، «لقد تحدثت إلى العديد من القادة الدوليين، ولمست لديهم جميعًا اهتمامًا ودعمًا، بغض النظر عن المشاركات الفردية»، مبينًا أن «تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كافٍ، بدءًا من روسيا وفرنسا».



الخبيرة في الشؤون الليبية في المجموعة الدولية للأزمات، كلوديا جاتسيني، رأت أن «المؤتمر ولد بشكل رئيس من رغبة إيطاليا في إظهار قيادتها وموازنة نفوذ فرنسا المنافس بشأن ليبيا، وليس بسبب وجود تطورات على الأرض بررت ذلك».



