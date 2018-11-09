تونس:البرلمان يعقد جلسة عامة الاثنين لمنح الثقة للوزراءالجدد

انسامد - 9 نوفمبر - تشرين الثاني - قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، المقترحين ضمن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء التونسية.



وافاد البرلمان في بيان اصدره عقب الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس المجلس ،محمد الناصر، ان المكتب قرر وبعد التداول عقد جلسة عامة يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.



ووفقا للبيان، بحث المكتب الطلب المقدم من رئيس الحكومة لمجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في اطار التعديل الوزاري الجزئي.



وقال احد أعضاء المكتب إن المشاركين في الاجتماع وعددهم 13 عضوا لجؤوا الى التصويت على طلب رئيس الحكومة و كانت النتيجة أن صوت 7 أعضاء لفائدة عقد جلسة عامة في الغرض في حين صوت البقية وعددهم ستة لتأجيل عقد جلسة منح الثقة.



