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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا"عابرا" بنطاق المتوسط
    انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - نفذت القوات البحرية المصرية ، بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية ، تدريبا بحريا "عابرا " بنطاق الأسطول الشمالى في البحر المتوسط .

    يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

    وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ "سيناريو" واقعى لمجابهة التحديات التى تواجه الأمن البحري ، ومكافحة الإرهاب ، وحماية هدف حيوي بالبحر ، كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات "الغير نمطية " ، وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.

    واشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات "إشارية " وصد هجوم جوي ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة لدى عبورها المناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها .

    يأتى هذا التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة .

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