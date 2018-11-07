البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا"عابرا" بنطاق المتوسط

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - نفذت القوات البحرية المصرية ، بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية ، تدريبا بحريا "عابرا " بنطاق الأسطول الشمالى في البحر المتوسط .



يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.



وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ "سيناريو" واقعى لمجابهة التحديات التى تواجه الأمن البحري ، ومكافحة الإرهاب ، وحماية هدف حيوي بالبحر ، كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات "الغير نمطية " ، وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.



واشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات "إشارية " وصد هجوم جوي ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة لدى عبورها المناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها .



يأتى هذا التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة .



