البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا"عابرا" بنطاق المتوسط

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - نفذت القوات البحرية المصرية
، بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية ، تدريبا بحريا "عابرا "
بنطاق الأسطول الشمالى في البحر المتوسط .
يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول
الشقيقة والصديقة.
وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ "سيناريو" واقعى لمجابهة التحديات
التى تواجه الأمن البحري ، ومكافحة الإرهاب ، وحماية هدف حيوي
بالبحر ، كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات "الغير نمطية " ،
وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.
واشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات "إشارية "
وصد هجوم جوي ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة لدى عبورها
المناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها .
يأتى هذا التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل
الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة .