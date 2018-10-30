الامارات تدخل عصر التصنيع باطلاق خليفة سات

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين الاول - اطلق القمر الصناعي " خليفة سات" أمس الإثنين إلى الفضاء الخارجي بنجاح مايمثل محطة فاصلة في تاريخ الإمارات تعلن من خلالها أنها تمتلك الإرادة والقوة والثقة بالنفس كي تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال الفضاء وتشارك بفاعلية في إثراء الحضارة الإنسانية.



وأوضحت النشرة الصادرة اليوم عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " أن هذا القمر سيتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم فيما ستلبي صوره مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني ما يتيح استخداما أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في الإمارات ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق بإنجاز علمي إماراتي كبير فحسب وإنما هو إنجاز علمي عربي أيضا لأنه يؤكد قدرة الدول العربية على دخول عصر التصنيع الفضائي الذي كان حكرا في السابق على الدول المتقدمة.



وتابعت أن الإمارات نجحت في كسر هذا الاحتكار اعتمادا على خبراتها العلمية والمعرفية والبشرية فـ " خليفة سات" هو ثمرة طبيعية لجهود كبيرة تمت على مدى السنوات الماضية في مجال توطين التكنولوجيا والاهتمام ببناء كوادر مواطنة قادرة على التعامل مع أعقد التقنيات الحديثة في كل المجالات والتعاون العلمي الواعي والهادف مع الدول المختلفة فضلا عن الاهتمام بالتعليم التقني وتطويره .



