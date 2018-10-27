بدء العد التنازلي للعرض العسكري "حصن الاتحاد 4" في الفجيرة

أنسامد - 27 أكتوبر /تشرين الأول / وام/ - مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الرابعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد" التي يستضيفها كورنيش الفجيرة في إمارة الفجيرة يوم الجمعة في الثاني من 2 نوفمبر المقبل تواصل القوات المسلحة متابعة تحضيراتها لهذا الحدث الكبير الذي يهدف إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.



ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية حول كورنيش الفجيرة نظراً لاستعدادات العروض والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة.



ويجسد العرض العسكري الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة ويشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور والتي يأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها إلى جانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية حيث تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانيات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع معاضل الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.



وينفذ "حصن الاتحاد 4" وحدات رئيسية من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه.



