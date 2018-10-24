جائزة مهرجان لندن السينمائي لمخرجة إيرانية الأصل

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - قطف فيلم "جوي" للمخرجة النمساوية الإيرانية الأصل، سودابة مرتضى، جائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي الدولي الذي اختتم فعالياته مؤخرا بعرض فيلم "ستان وأولي" للمخرج جون أس بيرد عن الثنائي الكوميدي لوريل وهاردي في سنوات حياتهما الأخيرة.



يتناول فيلم "جوي" موضوع الإتجار بالنساء وتهريبهن من أفريقيا إلى أوروبا لأغراض الاستغلال الجنسي، والأوضاع المأساوية التي يعشنها.



واللافت أنه يركز على استغلال النساء لبعضهن، حيث تتولى تهريب الفتيات الجديدات واستغلالهن "قوادات" سبق لهن أن كن أنفسهنّ في حياتهن ضحايا لهذا الاستغلال الجنسي.



وعلى الرغم من انطلاق المخرجة من منظور نسوي (فيمنست) في معالجة موضوعها، إلا أنها تركز على دور النساء اللواتي كن يوما أنفسهن ضحايا الاستعباد والاستغلال الجنسي في التماهي مع جلاديهن واستغلال أبناء جلدتهن الأخريات.



وقد وصف رئيس لجنة التحكيم المخرج والكاتب الإيرلندي لَني إبراهامسن فيلم "جوي" بأنه "فيلم صنع بشكل مفعم بالحيوية والجمال".



وقال في بيان اللجنة لمنح الجائزة "جوي فيلم تحريضي وفريد يقدم صورة مدمرة عن قدرة الإنسان على التعايش ومرونته في أقسى البيئات اللا إنسانية".



تفتتح سودابة فيلمها بطقس سحري من طقوس الجوجو في نيجيريا، حيث فتاة شابة تجلس أمام شامان يعتصر دما من عنق دجاجة مذبوحة، ليرقي الفتاة مرددا تعاويذ أمامها وقائلا "احمها من الحي والميت" ثم يقول لها إنه لا يمكن لأي رجل أن يؤذيها بعد ذلك.



ثم ننتقل إلى حياة الليل في شوارع فيينا لنكتشف أن جوي (الممثلة جوي ألفونسوس) وسط عدد من النساء الأفريقيات العاملات بالدعارة، والخاضعات لسلطة (قوادة) ينادينّها بالمدام (أنغيلا إيكولمي) تقوم باستعبادهن لأنها من سهلت تهريبهن إلى أوروبا وتطالبهن بالعمل لتسديد ما صرفته عليهن من مبالغ.



في هذا الفيلم عمقت سودابة نهجها الذي طرحته في فيلمها السابق (ماكاندو) 2014 في الاهتمام بشؤون الفئات المهمشة من الغرباء والمهاجرين القابعة على هوامش المجتمعات الأوروبية، وتعلق كثير منهم بين عالمين، وهو موضوع خبرته المخرجة التي عاشت حياتها موزعة بين طفولتها في إيران واستقرارها لاحقا في النمسا.



وسبق أن حصل الفيلم على جائزة هيرست السينمائية لأفضل مخرجة على هامش عرضه في مهرجان فينيسيا هذا العام وتوج بجائزة علامة السينما الأوروبية "Europa Cinamas Label" التي تمنح لفيلم أوروبي من لجنة تشترك فيها خمس تظاهرات من خمسة مهرجانات سينمائية في أوروبا (بدءا من بانوراما برلين مرورا بنصف شهر المخرجين في كان وانتهاء بأيام فينيسيا).



حصل بطل الفيلم فيكتور بولستر على جائزة أفضل ممثل في قسم "نظرة ما" في المهرجان نفسه، فضلا عن جائزتي الاتحاد الدولي لنقاد السينما، و جائزة "Queer Palm" التي تمنح بشكل مستقل على هامش المهرجان للأفلام التي تتناول قضايا المثليين والمتحولين جنسيا وما يطلق عليه عموما بمجتمع "أل جي بي تي".



كما رشح الفيلم لتمثيل بلجيكا للتنافس على جائزة أفضل فيلم سينمائي أجنبي في جوائز الأوسكار التي ستعلن مطلع العام المقبل.



