أسبانيا تبدي استعدادها للتعاون الأمني مع ليبيا

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - كد السفير الإسباني لدى ليبيا، فرانشيسكو دي ميلغا، «رغبة بلاده في توثيق التعاون المشترك مع ليبيا في كافة المجالات الأمنية» وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».



جاء تأكيد السفير الأسباني لدى ليبيا خلال لقائه اليوم الأحد، مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس .



قالت الوزارة إن لقاء باشاغا مع السفير الأسباني جرى خلاله «مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين و خاصة الامنية و تبادل الخبرات و مكافحة الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة و الارهاب بكافة اشكالهو تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في المجالات الامنية.



