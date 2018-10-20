الجزائر: توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

أنسامد - 20 أكتوبر /تشرين الأول/ - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة ببومرداس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني ، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية . وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة 19 أكتوبر 2018 ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ستة مهربين وحجزت مطرقتي ضغط ومولدين كهربائيين ودراجتين ناريتيني فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته 1.5 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية.



من جهة أخرى ضبط عناصر الدرك الوطني إثر عمليتين منفصلتين بكل من ميلة وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة 224 غرام من الذهب و12380 وحدة مفرقعات