الغرف العربية تدعو لإقامة شراكة وتحالف استراتيجي مع إيطاليا

انسامد - 18 اكتوبر - تشرين الاول - دعا الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى ضرورة إقامة شراكة وتحالف استرتيجي وعلاقات استثمارية منتجة مبنية على تقوية أركان الاقتصاد بين الدول العربية، وإيطاليا، والاستفادة من الميزات التفضيلية التي يزخر بها كل من الجانب العربي والايطالي. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال العربي الإيطالي السنوي الثاني في روما وحضره ميكيلي جيراشي وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي والسفير حسن ابويوب عميد سفراء العرب وشيزاري تريفيزاني رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة وأكثر من 400 من رؤساء الشركات العربية والإيطالية. وأكد الدكتور حنفي ، وفقا لبيان صدر عن الاتحاد اليوم ـ أهمية التعاون بين القطاع الخاص العربي، ونظيره الإيطالي من خلال نموذج الأعمال القائم على الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستخدام أدوات الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد التشاركي الذي يتبناه اتحاد الغرف العربية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الغرف العربية الإيطالية المشتركة، وهي إحدى الغرف العربية المشتركة التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف العربية في تعظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية وإيطاليا وتأمين فرص الاستثمار والتجارة في الجانبين.



وطالب بضرورة تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والموارد البشرية، والعلوم والتكنولوجيا والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والأعمال المصرفية والتمويلية والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والسياحة، والاتصالات وفي مجال التعليم لأغراض تحقق التنمية الاقتصادية لكلا الجانبين.



