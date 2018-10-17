رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استعداد بلاده لرعاية ليبيا

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده على استعداد لرعاية المصالحة والاستقرار في ليبيا، في إشارة إلى مؤتمر باليرمو الدولي المقرر عقده يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.



وقال كونتي مخاطبا مجلس الشيوخ الإيطالي قبل انعقاد القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة القادمين - " ليس لدينا حل لجميع المشاكل ولكن بالتأكيد إيطاليا على استعداد لتحفيز عملية تحقيق الاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي أيضا" .



وكان وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، قد أعلن أن مناقشة رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين الاثنين في لوكسمبورج للوضع في ليبيا "أتاحت التحقق من الإجماع والقناعة المشتركة على دعم مؤتمر باليرمو".



كما أشار الوزير الإيطالي - في تصريح للصحفيين - إلى أن "الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التأكيد بوضوح، على التزامها بالتحدث بصوت واحد والمضي في جهود مشتركة ومترابطة من أجل تحقيق الأمن في ليبيا"، منوها بأن المؤتمر "يندرج تحت إطار المسار المرجعي الذي حددته خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة الليبية".



