شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي اليوم في روما

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين الاول - يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، في مقر الرئاسة بروما، وذلك في ختام زيارته الحالية إلى إيطاليا.



وأوضح بيان لمشيخة الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر تقلد، وسام "السجل الأكبر" من جامعة "بولونيا" الإيطالية، أقدم جامعات أوروبا، وهو أرفع وسام تمنحه جهة أكاديمية لعدد من الزعماء السياسيين والدينيين والمفكرين والعلماء. وأشار البيان إلى أن شيخ الأزهر شارك، في افتتاح مؤتمر "الأديان .. الثقافة والحوار"، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو"، في مدينة بولونيا الإيطالية، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من كبار القيادات الدينية والمفكرين والمثقفين في العالم.



تأتي زيارة شيخ الأزهر إلى إيطاليا في ختام جولة خارجية، شملت كل من كازاخستان وأوزبكستان، حيث شارك فضيلته في عدد من الفعاليات والأنشطة، كما التقى كبار المسؤولين في البلدين، كما تم تقليد فضيلته الدكتوراة الفخرية من جامعة "أوراسيا الوطنية" أكبر جامعات كازاخستان، فيما منحته أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية أول دكتوراة فخرية في تاريخ الأكاديمية.



