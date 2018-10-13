تونس تؤكد التزامها بالقيم والمبادئ النبيلة للفرنكوفونية

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - أشاد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، خلال اختتام أعمال الدورة السابعة عشرة للقمة الفرنكوفونية المنعقدة بالعاصمة الأرمينية (إيرفان)، باختيار تونس لتنظيم القمة القادمة في دورتها الثامنة عشرة، في 2020 والتي ستتزامن مع الذكرى 50 لاطلاق المنظمة الدولية للفرنكفونية.



ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فقد أكد السبسي في كلمته أن "تونس لن تدّخر أي جهد لإنجاح هذا الموعد الهام،ّ حتى يكون حاملا للرسالة التي تريد الفرنكفونية نقلها اليوم للعالم، باعتبارها تدعو إلى إحلال السلام والإستقرار والتنمية وتعكس كذلك تطلعات وآمال شعوبنا وشبابنا".



وجدد قايد السبسي التزام تونس بالعمل على تكريس القيم والمبادئ النبيلة للفرنكوفونية.



وأضاف: "سنواصل مضاعفة جهودنا من أجل تعزيز وجود فضاء فرنكوفوني يحترم حقوق الإنسان وحريص على تلبية تطلعات ومشاغل شعوبه في مجالات التنمية المستدامة والإزدهار وتكافؤ الفرص.



وقد دعا رئيس الدولة الحضور إلى توجيه التحيّة وعبارات التكريم للآباء المؤسسين للفرنكوفونية ومن ضمنهم الحبيب بورقيبة وليوبولد سيدار سنغور وهاماني ديوري وغيرهم من الزعماء الأفذاذ الذين أرادوا للفرنكوفونية أن تكون قاسما مشتركا بين البلدان والشعوب التائقة لقيم السلام والتضامن.



كما أبرز "دورهم الريادي الذي ساهم في ولادة فضاء للحوار والتآزر والتبادل بين بلداننا وشعوبنا".



وأشار الرئيس التونسي "ستستقبلكم تونس في 2020 بما هي أهل له من حسن وفادة وكرم ضيافة"، معبّرا عن شكره وتقديره للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية على ثقتهم التي منحوها لتونس بنيلها شرف تنظيم القمة القادمة للمنظمة في 2020.



