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تونس:السبسي يجري لقاءات ثنائية علي هامش قمة الفرنكوفونية
    انسامد - 12 اكتوبر - تشرين الاول - عقد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة لقاءات مع كل من الرئيس الارمني ارمان سركسيان والرئيس السينغالي ماكي سال واللبناني ميشال عون وذلك على هامش اعمال القمة السابعة عشر للفرنكفونية المنعقدة بالعاصمة الارمنية "يرفان".

    وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رئيس الدولة شارك في جلسة مغلقة تجمع الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكفونية لاختيار امين عام جديد للمنظمة والتي تم خلالها التصويت واختيار وزيرة الشؤون الخارجية برواندا لويز موشيكيوابو.

    يذكر ان رئيس الجمهورية يشارك في اعمال القمة السابعة عشر للفرنكفونية يومي 11 و12 اكتوبرالجاري بالعاصمة الارمنية بحضور 84 رئيس دولة وحكومة ناطقة كليا او جزئيا باللغة الفرنسية من بينها 26 دولة تحمل صفة ملاحظ و4 اعضاء بصفة عضو شريك .

    وتضم القارة الافريقية 27 دولة من جملة 54 دولة عضو لها الحق في التصويت .

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