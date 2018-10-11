إيطاليا تفتتح مركز تأشيرات جديد في البحرين

انسامد - 11 اكتوبر - تشرين الاول - افتتحت السفارة الإيطالية في البحرين مركز التأشيرات الجديد في المنامة بالشراكة مع في VFS Global في 9 أكتوبر، 2018. وفي بيان مشترك، أعلنت كل منVFS Global والسفارة الإيطالية أن هذا المركز الجديد سيوفر مرونة أكبر في إعداد طلبات التأشيرات حيث لن يضطر المقيمون في البحرين إلى التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة شنجن من السفارة.



(شعار: https://mma.prnewswire.com/media/624234/VFS_Global_Logo.jpg) (صورة: https://mma.prnewswire.com/media/766857/Italy_Visa_Application_C entre.jpg) وخلال افتتاحه للمركز الجديد، صرح سعادة السفير دومينيكو بيللاتو"DomenicoBellato"، سفير إيطاليا لدى مملكة البحرين قائلًا: "يسرنا أن نبدأ فصلاً جديداً من التعاون مع شركة VFS Global، حيث نقدم خدمة متطورة في مجال إعداد طلبات تأشيرة الإقامة القصيرة للسفر إلى إيطاليا ومالطا كوجهتين رئيسيتين في منطقة شنجن، ونحن على ثقة من أن مركز تقديم طلبات التأشيرة الجديد سيزيد من اختيار عدد كبير من المواطنين البحرينيين والمقيمين لدولة إيطاليا كوجهة للسياحة والأعمال." في فبراير من هذا العام، جددت إيطاليا عقود التجهيز لاستخراج التأشيرات معVFS Global لمدة أربع سنوات للكاميرون وغانا والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة VFS Global أيضًا على عقد مدته ثلاث سنوات لإدارة خدمات التأشيرات الإيطالية في ليبيا في العام الماضي، كما حصلت أيضًا على تفويض لتجهيز طلبات التأشيرات الإيطالية في الكويت.



يقع المركز في البحرين في أبراج المكاتب التجارية الدبلوماسية، مبنى 1565 في المنطقة الدبلوماسية 317، الطابق 18، المنامة. يمكن توجيه الاستفسارات وطلبات التعيين إلى خط المساعدة على الرقم+973-16199646أو على info.italybah@vfshelpline.com.يمكن الوصول إلى موقع VFS Global Italy على http://www.vfsglobal.com/italy/bahrain.



وقال السيدفيناي مالهوترا"VinayMalhotra"، المدير التنفيذي للمجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين، VFS Global: "إن تكليف دولة إيطاليا لشركةVFS Global قد نتج عن علاقة عمرها 14 عامًا مع الحكومة الإيطالية، ونحن ملتزمون بتوفير خدمات طلب التأشيرة آمنة ومريحة وتتميز بالكفاءة، لسكان البحرين المسافرين إلى إيطالياو/أو مالطا كوجهتهم الرئيسية في منطقة شنجن." يوفر مركز تقديم طلبات التأشيرة، الذي يديره موظفون محترفون ومدربون، إعداد إجراءات طلبات التأشيرة في مناخ آمن وودي. كما يمكن للمتقدمين أيضًا اختيار الصالة المتميزة (Premium Lounge) للاستمتاع براحة أكبر وخصوصية.



نبذة عنVFS Global VFS Global هي أكبر شركة في العالم متخصصة في تقديم خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.



تعمل الشركة مع وجود 2722 مركزًا لطلبات الحصول على التأشيرات، في 139 بلدًا حول العالم وقد قامت باستخراج أكثر من 180 مليون تأشيرة في 31 أغسطس 2018. لذلك فإنVFS Global هي الشريك الموثوق لأكثر من 60 حكومة من العملاء.



للتواصل الإعلامي: سوكانيا تشاكرابورتي "SukanyaChakraborty" sukanyac@vfsglobal.com communications@vfsglobal.com