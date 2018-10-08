اردوغان:" تركيا ستعلن نتائج التحقيقات حول قضية الصحفي السعودي خاشقجي ارتباطا بالبحث الجاري"

انسامد/ ومع/ 8 اكتوبر/ تشرين الاول قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستعلن نتائج التحقيقات حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ،ارتباطا بالبحث الجاري حاليا . وأكد الرئيس التركي، في تصريح للصحفيين، أمس الأحد بأنقرة، أن التحقيق جار بخصوص القضية ، مبرزا أن هناك سعيا "للتوصل إلى نتيجة سريعا". وشدد أردوغان أنه يتابع، بصفته رئيسا للجمهورية، مسألة الصحفي خاشقجي. وكانت وكالة أنباء "الأناضول"، قد أفادت في وقت سابق أن تركيا فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي ،التي أثيرت منذ يوم الثلاثاء الماضي. من جانبها، عبرت القنصلية السعودية في اسطنبول، مساء أمس الأحد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن "استهجانها" الشديد للادعاءات بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، واعتبرتها "عارية تماما عن الصحة"، مؤكدة أن الصحفي خاشقجي غادر القنصلية بعد أن أجرى معاملات يوم الثلاثاء. ولا يزال الغموض يكتنف مصير الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا بخصوص الموضوع.

