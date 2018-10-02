انخفاض معدل البطالة في ايطاليا الي 9ز7 في المائة في اغسطس

انسامد - 2 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي
"يوروستات" أن إيطاليا شهدت انخفاضاً في معدل البطالة خلال شهر
أغسطس الماضي بلغ 9.7% من القوى العاملة بعد أن وصل إلى 10.2% في
يوليو الماضي،
و اشار التقرير الي انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر
أغسطس الماضي إلى 8.1% ، مصحوباً بانخفاض كبير بنفس الشهر في
إيطاليا.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم - نقلاً عن يوروستات - أن
معدل البطالة في الدول الـ 19 التي تتشارك في عملة اليورو انخفض
إلى 8.1% خلال شهر أغسطس الماضي من واقع 8.2% في يوليو الماضي ،
وأوضحت القناة أن هذه النسبة تُعد الأقل منذ شهر نوفمبر 2008 حينما
بلغت نسبة البطالة 8%، مشيرة إلى أنها تأخذ في الانخفاض منذ منتصف
عام 2013.
وأضافت القناة أن ألمانيا شهدت أقل معدل للبطالة بنسبة 3.4% لم
يتغير منذ يوليو ، وعلى النقيض من ذلك، زادت نسبة البطالة في فرنسا
في أغسطس الماضي إلى 9.3% بعد أن كانت 9.2% في يوليو.
يُشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ
حوالي 16.66 مليون شخص بنسبة 6.8%.