الجزائر تطلق بوابة إلكترونية للترويج للسياحة

انسامد -الاول من اكتوبر- تشرين الاول - أعلن وزير السياحة الجزائري عبد القادر بن مسعود، تدشين بوابة إلكترونية للترويج سياحيا للجزائر.



وقال بن مسعود، في مؤتمر صحفي، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، إنه "بالرغم من الإرهاب والجريمة المنظمة تبقى الجزائر مثالا يقتدى به في التعايش بسلم ووئام"، مؤكدا أن الظروف الأمنية هي اللبنة الأساسية لتشجيع السياحة.



وأشار إلى أن وزارته اعتمدت نظام الرقمنة، موضحا أنه أصدر تعليمات واضحة من أجل وضع برنامج عملي وإدخال الرقمنة على كافة الأصعدة بما يتيح تسهيلات في التطور التكنولوجي، وتسليط الضوء على الابتكار والتكنولوجية، للوصول إلى الاستدامة في السياحة وتطوير وعصرنة القطاع من خلال استغلال الفرص المتاحة بفضل التطور التكنولوجي.



