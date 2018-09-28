انطلاق النسخة الاولى من المؤتمر الدولي "يوم النخبة"

انسامد 27 سبتمبر/ ايلول تروم النسخة الاولى من المؤتمر الدولي "يوم النخبة" المكرسة للشبكات العالمية، والتي ستنطلق في الفاتح من اكتوبر في مقر بورصة ميلانو،الى جمع كافة شركات التميز. يوم النخبة هو برنامج دولي اطلقته بورصة ميلانو في ايطاليا لدعم الشركات في تحقيق مشاريعها الخاصة بالنمو والولوج الى الرساميل في عام 2012. واصبح البرنامج في غضون اعوام قليلة من النجاح، دوليا وذلك بانضمام ما يزيد على 900 مؤسسة من اكثر من 30 بلدا.



وسينطلق الحدث بمداخلات لكل من رئيس البرنامج ايليت الرئيس التنفيذي لسوق المال الايطالية، رافائيلة جيروساليمي، والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، مايكل سبينس، ومؤسس ورئيس "كامبريج فاميلي انتربرايز غروب" جون ديفز. وبعد هذه المداخلات سيأتي دور المقابلة مع الرئيس التنفيذي ل "ايتالي"، اندريا غويرا. التوقعات والمنظورات العالمية للبرنامج ستكون محور الطاولة المستديرة التي سيشارك فيها شركاء "ايليت غلوبال الايانس" والشبكة الدولية التي تضطلع بتطوير برنامج ايليت على المستوى العالمي: عبدالرحمن اسماعيل، المدير العام لشركة النمو السعودية، و ادواردو كامبوس، مدير تطوير الاعمال لشركة (ل دي ام سي) البرازيلية، وكريم حجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء المغربية، وفيليكس ايدوه امينوف، المدير العام للاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب افريقيا، وريتشارد فيغ، الرئيس التنفيذي لسوق المال الهنغارية، وسامي صليبا، عضو مجلس الادارة التنفيذي في هيئة الاسواق المالية في لبنان. وضمن فعاليات يوم الانطلاق ستكون هناك جلسات عمل في صالات مغلقة يشارك فيها المدراء التنفيذيون وكبار مديري الشركات والمنظمات الرائدة على المستوى العالمي مثل: آي بي ام، ايللي، سويفت، ايسا، فودافون وفيبرو. وتختتم فعاليات المؤتمر بمداخلة ل "لوكا بيرانو" الرئيس التنفيذ ل "ايليت" تتمحور حول استراتيجيات المستقبل والشراكات الجديدة على الصعيد الدولي.



