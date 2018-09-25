أبرز أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - يشهد اليوم الثلاثاء عرض العديد من الأفلام بمهرجان الجونة السينمائي ، من بينها الفيلم المصري "عيار ناري" الذي يعرض خارج المسابقة .



الفيلم من إنتاج شركة iProductions ، وفيلم كلينك منتج مشارك ، ومن المقرر أن يحضر أبطال الفيلم ومنهم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي. ويعرض أيضا فيلم "راي وليز" من المملكة المتحدة، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة .



والفيلم من إخراج ريتشارد بيلينجهام، وتدور أحداثه في مدينة برمنجهام ، حيث تعيش عائلة (ريتشارد بيلينجهام) بطقوس متطرفة تكسر فيها محظورات اجتماعية ، وبالعودة إلى ذكريات المصور والمخرج بيلينجهام يركز الفيلم على والديه "راي وليز" وعلاقتهما وتأثيرها عليه وعلى شقيقه الأصغر جاسون.



وخارج المسابقة ، يعرض الفيلم الإسباني "يوم آخر من الحياة" ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والفيلم من إخراج إيان بنوت وبيتر ايتيدجي، ويحكي قصة مستوحاة من حياة ملهمة ومعقدة لمصمم الأزياء لي اكسندر ماكوين، من بداية حياته المهنية كخياط مرورا بإنشائه خط الأزياء الخاص به انتهاء بوفاته.



كما يعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ،الفيلم اللبناني "المرجوحة" من إخراج سيريل عريس ، وتدور أحداثه حول (انطوان) الذي تمضي الأيام عليه ببطء شديد في عيد ميلاده التسعين منتظرا زيارة ابنته ، بعد ذهابها في رحلة إلى الأرجنتين ، في الوقت الذي تعاني فيه زوجته (فيفيان) من أمراض الشيخوخة أيضا، وتصدم بخبر موت ابنتها في حادثة مأساوية ، وتقع الأم في حيرة بين محنتين ، الأولى حزنها على ابنتها، ومحاولة إخفاء تلك الحقيقة عن زوجها.



وأيضا في المسابقة نفسها ، يعرض فيلم "قبور بلا أسماء" ، إنتاج فرنسا وكمبوديا ، وهو من إخراج ريتي بان، وتدور أحداثه حول طفل في الثالثة عشر من عمره يبحث عن قبور أغلب عائلته الذين صُفوا خلال فترة حكم الخمير الحُمر لكمبوديا.



ويعرض ايضا فيلم "ثمانية ونصف" بالبرنامج الخاص ضمن احتفالية ، وتكريم المخرج فيدريكو فيلليني ، فيما يعاد عرض أفلام "هل تتذكر" و"أرض متخيلة "و"تاريخ الحب" ويعاد عرض أفلام "أوليس ومنى" و"سارقو المتاجر" ، وفيلم "ألوان مائية" .



