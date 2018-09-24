مدير عام "يونسكو" تدعو لاستغلال المدارس في مكافحة التطرف

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - دعت أودري أزولاي مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" إلى استغلال المدارس في مكافحة التطرف والعنف بمختلف أنحاء العالم.



وقالت أزولاي - في مقابلة صحفية نشرتها وكالة انباء الشرق الاوسط عن فوكس نيوز "إن الإنسان لا يولد متطرفًا أو عنيفًا"، مؤكدة سعيها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوة زعماء العالم المشاركين على استثمار المزيد من الأموال من أجل تعليم قيم التسامح. وأشارت أودري، إلى أنها ستدعو الدول الأعضاء لبذل مزيد من الجهود من أجل دفع مسيرة التعليم في العالم، بوصفه السد المانع ضد التمييز والعنصرية والذي يمتد أثره إلى الحد من التطرف المقترن بالعنف. أن مدير عام منظمة اليونسكو تسعى خلال الجمعية العامة إلى إقناع زعماء العالم بتشجيع الفتيات على التعليم؛ خاصة وأنه من المتوقع خلال الأعوام القادمة انصراف نحو 17 مليون فتاة حول العالم عن المدارس فضلًا عن توقع تسرب عدة ملايين أخرى منهن عن التعليم.



