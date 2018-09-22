الاسترليني يهبط أمام الدولار واليوروبعد إنذار "ماي" عن بركست

انسامد - 22 سبتمبر - ايلول - هبط الجنيه الاسترليني فور خطاب أدلت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طالبت فيه الاتحاد الأوروبي بتحسين عرضه أو المجازفة بخروج المملكة المتحدة من التكتل دون اتفاق.



وهبط الاسترليني إلى 1.3092 مقابل الدولار بنسبه مقدارها 1.3 بالمئة في اليوم نفسه، حسبما ذكرت صحيفة (آي) البريطانية. وبذلك، فقد تسبب هذا الإنذار الذي أخرجته ماي لقادة الاتحاد الأوروبي من مقرّ مكتبها في شارع "داوننج ستريت" في أكبر هبوط للاسترليني أمام الدولار في يوم واحد خلال العام الجاري.



كما سجل الاسترليني أمام اليورو هبوطًا نسبته واحد بالمائة عند 1.11.



ورأت الصحيفة أن رئيسة الوزراء اتخذت قرار خطابها اليوم بهدف دخول عطلة نهاية الأسبوع بشكل أقوى بعدما بدت مهزوزة غداة إعلان قادة الاتحاد الأوروبي في سالزبورج في وقت سابق عن رفضهم لخطة ماي بشأن خروج بلادها من الاتحاد (بريكست).



