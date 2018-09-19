تونس: اتفاق لزيادة الاجور في القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمائة

أنسامد - 19 سبتمبر/ أيلول/ - تم بعد ظهر اليوم الاربعاء بقصر الحكومة التونسية بالقصبة توقيع اتفاق لزيادة الاجور في القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمائة، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تجسيدا للاتفاق الذي جري توقيعه بين المنظمتين في 10 مارس 2017 ، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء التونسية.



وقد قام بالتوقيع علي الاتفاق كل من الامين العام للمنظمة التونسية للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية اضافة الى عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للمنظمتين.



وينص الاتفاق حول الزيادة في الاجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية في 2018 و2019 على ان تنطلق المفاوضات من جديد لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي وذلك في شهر مارس 2020.



وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان هذا الاتفاق سيكون خطوة الى الامام نحو الاستقرار ورفع المقدرة الشرائية للطبقة العمالية، مبرزا ضرورة ان يقع التوجه اليوم الى الزيادة في الاجور في القطاع العمومي وفقا للاتفاقيات الموقعة.



وأضاف ان المنظمة تسعى دائما الى ضمان حقوق العمال كما انها راعت في المفاوضات الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد ووضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.



ومن جانبه اعتبر رئيس منظمة الاعراف ان المؤسسة الاقتصادية في وضعية صعبة اليوم ومن الضروري فتح موضوع الانتاجية وكيفية تطوير الاقتصاد التونسي، مؤكدا انه لا وجود لخلافات مع المنظمة التونسية للشغل وان الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز كل الاشكاليات.



كما أبرز رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة بالمناسبة أهمية هذا الاتفاق الذي يفتح على اتفاقات اخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة الصناديق الاجتماعية، مشيرا الى ان هذا الاتفاق سيكون له دور في تنقية الاجواء الاجتماعية واعادة الروح الايجابية بين المنظمات والحكومة.



