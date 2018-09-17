وزيرة الدفاع الالمانية لاتستبعد انتشارا طويل الامد لقوات المانية في الشرق الاوسط

انسامد / 17 سبتمبر/ ايلول لم تستبعد وزيرة الدفاع الالمانية "اورسولا فون دير ليين Ursula von der Leyen " امكانية بقاء القوات الالمانية في منطقة الشرق الاوسط لفترة طويلة. وقالت الوزيرة الالمانية في نهاية الاسبوع الماضي، على هامش زيارتها لقاعدة جوية اردنية، توجد فيها قوات عسكرية المانية، ردا على سؤال حول امكانية احتياج بلادها الى قاعدة عسكرية استراتيجية في المنطقة:" يتعين علينا في البداية ان ننهي هذا الانتشار بنجاح، مضيفة انها لاتريد استبعاد فكرة اقامة قاعدة عسكرية المانية في الشرق الاوسط. يذكر ان القوات العسكرية الالمانية المتواجدة حاليا في قاعدة اردنية تتكون من ما يزيد على 300 جندي الماني اضافة الى طائرة تزويد بالوقود واربع طائرات استطلاع من طراز تورنيدو تقوم بدعم عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في كل من سورريا والعراق. وكانت القوات الالمانية متمركزة سابقا في قاعدة انجرليك التركية لكن الحكومة الالمانية قررت نقلها (القوات العسكرية) الى الاردن إثر رفض السلطات التركية السماح لبعض البرلمانيين الالمان بزيارة القوات الالمانية في قاعدة انجرليك.

