محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

أنسامد - 15 سبتمبر /أيلول/ - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما إضافة الى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الآراء بشأنها.



كما بحثا آخر التطورات والأحداث في المنطقة وجهود البلدين والتنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.



