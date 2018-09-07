تونس: حركة النهضة تجدد التأكيد على أهمية الإستقرار الحكومي

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - جددت حركة النهضة التونسية التأكيد على أهمية الإستقرار الحكومي، وعلى ضرورة إلتزام الحكومة بالتنفيذ السريع للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، وبعدم الترشح في إستحقاقات 2019. وأكدت الحركة في بيان نشرته وكالة الانباء التونسية حاجة البلاد لاستمرار الحوار وتفعيل سياسة التوافق بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة، بما يعطي الفرصة لبناء أرضية مشتركة تساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وإعادة الانسجام الضروري بين مؤسسات الدولة، وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.



وعبرت عن مساندتها التامة لمحاربة الفساد، باعتباره أولوية وطنية مطلقة، داعية إلى خوض هذه المعركة في إطار الشفافية والالتزام بالقانون.



كما أعربت حركة النهضة عن إنشغالها الكبير بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحد من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة وعلى المناطق المهمّشة.



