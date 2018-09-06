وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره البريطاني

أنسامد - 6 سبتمبر / أيلول/ وام / بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تغزيزها في كافة المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة ، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف اليمني.



وتقدم " آل نهيان" بالتهنئة إلى وزير الخارجية البريطاني بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد ،معربا عن تطلعه إلى التعاون الوثيق معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .



من جانبه رحب "جيريمي" بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين البلدين.



