الشرطة اليونانية تعثر على 60 مهاجرا غير شرعي شمال البلاد

انسامد -5 سبتمبر - ايلول - أعلنت السلطات في شمال اليونان العثور على 60 مهاجرا عراقيا، بينهم 27 طفلا، كانوا يسيرون بمحاذاة طريق سريع رئيسي، بعد أن قامت شاحنة تهريب بإنزالهم بعيدا عن وجهتهم.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم عن الشرطة اليونانية قولها إنه تم العثور على المهاجرين، الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية من خلال الحدود البرية مع تركيا، على بعد 15 كيلومترا غرب مدينة "سالونيك" اليونانية.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المهاجرين عبروا الحدود على متن شاحنة التهريب، بعد أن دفع كل منهم نحو 2000 دولار أمريكي لإحدى عصابات التهريب.



وترجح السلطات اليونانية أن سائق الشاحنة تركهم على الطريق لتجنب حواجز الطرق التابعة للشرطة الموجودة بالقرب من "سالونيك".



جدير بالذكر أن آلاف اللاجئين أو المهاجرين الذين يفرون من بلدانهم لأسباب اقتصادية يدخلون إلى اليونان بطرق غير شرعية كل عام قادمين من تركيا، على أمل مواصلة رحلتهم من اليونان إلى دول أخرى في وسط وغرب أوروبا.



