الأمارات:لتغير المناخي والبيئة" تطلق مختبر الذكاء الاصطناعي

أنسامد - في الأول من سبتمبر / وام / - أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، في مقر الوزارة بدبي مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع تراكيز الطاقة الشمسية ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات الهواء في الدولة وتحديد مستوى جودة المياه، وذلك بهدف مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى جودته إلى مستهدفات رؤية 2021.



وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن مختبر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الوزارة يأتي تماشيا مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، المبادرة الرائدة التي أعلنتها القيادة الحكيمة ضمن أهداف مئوية الإمارات 2071.



وأكّد معاليه حرص الوزارة على أن تكون سبّاقة بين الجهات الحكومية التي تتبنى جميع الأدوات والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتضمن الكفاءة العالية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.



وأضاف أن المختبر يستهدف حماية البيئة المحلية من خلال رصد وتحليل المعلومات المتاحة بشكل دقيق وتوظيفها في اتخاذ القرارات المناسبة، معتمدا على أحدث التقنيات العالمية المتاحة والتي باتت تلعب دورا محوريا في القطاع البيئي، خاصة في مجالات الرصد وتحليل البيانات والاتصالات وتخزين المعلومات واسترجاعها، ولذلك فإنه من الطبيعي دمج جميع هذه المهام وتعزيزها باستخدام الأنظمة المستندة إلى المعرفة والذكاء الاصطناعي.



ويتضمن المختبر ثلاثة أنظمة رئيسية وهي خرائط لحظية للطاقة الشمسية في دولة الإمارات ونظام المحاكاة للطاقة الشمسية، ونظام الرصد البيئي والذي يشمل الرصد اللحظي والتنبؤ، ونظام رصد البيئة البحرية.



