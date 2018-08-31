إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة من كبار المسؤولين

أنسامد - 31 أغسطس /آب/ - قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، و4 من مسؤولي قطاع البترول والطاقة.



وذكرت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن بيان لرئاسة الحكومة، أن القرار شمل أيضا إعفاء كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، والمدير العام للمحروقات، ومدير الشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم، فضلا عن إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.



كما قرر الشاهد تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية، بفتح تحقيق معمق في الوزارة.



