المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

انسامد - 30 اغسطس / اب / واصل عشرات المستوطنين المتطرفين صباح، اليوم /الأربعاء/، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان: "إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود".من جهتها.



أفادت مصادر مقدسية بأن 63 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم.يشار إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب قد واصلت التضييق على دخول المصلين للأقصى واحتجزت الهويات الشخصية للنساء أثناء دخولهن المسجد، حيث يتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية.



