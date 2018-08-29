مجلس التعاون الخليجي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

انسامد - 29 اغسطس / اب / بحث الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ألار أوليم، أوجه التعاون في العديد من المجالات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1988م.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العويشق أهمية العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تجاه العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون الاقتصادي، والقضايا الإقليمية والدولية، موضحة أن الاجتماع تابع سير العمل في عدد من المبادرات والفعاليات المشتركة التي سبق الاتفاق بشأنها والمقرر عقدها خلال الأشهر القادمة.



