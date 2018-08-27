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الرئيس عباس سيتقدم بطلب عضوية كاملة بالأمم المتحدة في سبتمبر
    انسامد - 27 اغسطس / اب / أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيقدم رسميا طلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر المقبل .

    وقال الحسيني - لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين - "سيكون هناك قرارات صعبة ومصيرية، بعد خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا هذه الخطوات بالتدريجية، وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.

    وأوضح الحسيني، أن هناك اجتماعا لتنفيذية منظمة التحرير، سيعقد اليوم وعلى أجندته موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية، وقضية اللاجئين.

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