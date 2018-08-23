مصر تفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات

أنسامد - 23 أغسطس /أ ش أ/ - فازت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات للفترة من 2019 حتى 2022 عن مقاعد دول شمال أفريقيا مع كل من الجزائر وتونس.



وذكر بيان لوزارة الاتصالات اليوم /الخميس/، أن إجراءات الانتخابات تمت بين الدول الأعضاء البالغ عددها 45 دولة خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 15 حتى 17 أغسطس الجاري، والتي تم خلاله مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بإدارة عمل الاتحاد ووضع استراتيجيته للسنوات الأربع المقبلة. وتتيح عضوية المجلس الفرصة لأعضائه لمراجعة أنشطة الاتحاد وتقييم عمل السكرتارية القائمة على تسيير أعمال الاتحاد اليومية وكذلك تحديد أولويات الاتحاد من خلال الخطة السنوية التي يتم الاتفاق عليها بين الأعضاء وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها الاتحاد للدول الأعضاء في المجلس.



ومن ناحية أخرى..تشارك وزارة الاتصالات في اجتماع لجنة الدراسات الخامسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر المقبل في جنيف بسويسرا، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بوضع خطة عمل للحد من المخلفات الإلكترونية بحلول 2020 وصياغة المبادئ الاسترشادية والمعايير المطلوبة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.



يذكر أن مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل الخامسة ورئيس المحور الخاص باقتصاد التدوير والمخلفات الإلكترونية.



