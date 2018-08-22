الامارات ترحب بمبادرة رئيس أفغانستان لوقف إطلاق النار

أنسامد - 22 أغسطس / آب / - رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بالمبادرة الحكيمة التي اطلقها الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، الرامية الى وقف إطلاق النار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الى ان المبادرة تصب في جهود بناء الثقة اللازمة لخلق جو إيجابي يدعم المساعي السياسية التي تعزز فرص الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.



وأضاف البيان أن حقن دماء المواطنين الأفغان في هذه الأيام الفضيلة دعوة إيجابية من الحكومة الأفغانية وخطوة إيجابية من خطوات بناء الثقة الضرورية لإنهاء الاقتتال في أفغانستان.



وأكد البيان ان دولة الامارات العربية المتحدة ومن خلال التزامها التاريخي تجاه جمهورية أفغانستان الإسلامية والشعب الأفغاني حريصة على استقرار وازدهار هذا البلد المسلم وترى أن ذلك سينعكس أمنا واستقرارا على المنطقة، مشيرة الي ان دعم هذه المبادرة يأتي من حرص دولة الامارات على قيم السلام في أفغانستان والمنطقة.



