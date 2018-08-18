توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي البليدة وقسنطينة

أنسامد - 18 أغسطس /آب/ - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تمكنت يوم الخميس بكل من بوقرة (ولاية البليدة) وقسنطينة من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.



من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي "مركبتين (02) رباعيتي الدفع وكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 10673 لتر كانت موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، في حين تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة من توقيف أربعة (04) أشخاص وحجز طائرة (01) بدون طيار وسلاح ناري وسيارتين سياحيتين و1405 خرطوشة من مختلف العيارات.



