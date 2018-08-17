نسبة البطالة في تونس 15.4 بالمائة

أنسامد - 17 أغسطس /آب/ - بلغت نسبة البطالة في صفوف السكان النشطين في تونس خلال النصف الأول من العام الجاري 15.4 بالمائة وهي النسبة ذاتها لنفس الفترة من سنة 2017 حسب آخر إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.



وقالت وكالة الانباء التونسية إن نسبة العاطلين عن العمل توزعت حسب الجنس إلى 12.5% في صفوف الذكور مقابل 22.7% للإناث بينما بلغت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا من الذكور 18% (19% عام 2017) مقابل 38.7% للإناث (39% عام 2017).



وحسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد السكان النشطين بتونس بلغ سنة 2018 أربعة ملايين و126 ألفا و100 ساكن.



