انخفاض تدفقات المهاجرين لأوروباو تزايد القادمين لاسبانيا

انسامد - 15 اغسطس / اب / كشفت وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي عن ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إلى أسبانيا لـ 8800 مهاجر في شهر يوليو الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 2300 مهاجر لنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان فرونتكس اكدت على أن ارتفاع عدد القادمين إلى أسبانيا عبر طريق المتوسط الغربي لم يؤثر على الانخفاض الإجمالي لعدد هؤلاء الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا العام الجاري، موضحا أن ثلاثة أرباع المهاجرين الذين عبروا المتوسط خلال الأشهر الأولى من العام الجاري وصلوا إلى إسبانيا قادمين من المغرب ودول جنوب الصحراء.



وسلطت وكالة حرس الحدود الأوروبية الضوء على تزايد أعداد القادمين عبر ما يُسمى طريق المتوسط الشرقي أي عبر اليونان ، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تزايد فاعلية عمليات ضبط حركة المهاجرين على الحدود البرية الطويلة بين اليونان وتركيا.



ولفتت إلى أن المهاجرين باتوا بالفعل يتجنبون طريق المتوسط الأوسط الذي يربط ليبيا بالسواحل الإيطالية ، إذ نجح 1900 مهاجر فقط في الوصول إلى أوروبا عبر هذا الطريق الشهر الماضي، حيث يشكل هذا الرقم تراجعا قدره 83% عما كان عليه الحال في الشهر نفسه من عام 2017.



وأضافت فرونتكس أن المقارنة بين الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بمثيلاتها من العام الماضي تظهر أن عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا عبر ليبيا قد تراجع بمقدار 81%، مسجلة وصول 73500 مهاجر إلى أوروبا عبر مختلف الطرق خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الجاري، مما يعني انخفاضا بمعدل النصف تقريبا قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.



